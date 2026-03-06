宮内庁は、三笠宮家の彬子さまが3月16日から9日間の日程で、ルクセンブルクとモナコを非公式に訪問されると発表しました。今回の非公式訪問はルクセンブルクのドライ・エシュレン博物館からの講演の願い出と、モナコ公アルベール2世からの招待を受けたものです。彬子さまは3月16日に羽田空港を出発してイギリス経由でルクセンブルクに入り、在ルクセンブルク日本大使公邸で大使主催の夕食会に出席されます。17日にはドライ・エシュ