SNS上で「マットの撤去」に断固反対し、一致団結して抗議活動（？）を続ける猫たちの姿が大きな反響を呼んでいる。【写真】マット撤去反対！一致団結して抗議する猫ちゃんアクビ猫つくね（@tsukune216）さんが投稿された写真には、すでに大部分が片付けられ、フローリングがむき出しになったリビングの光景が。しかし、そこに残された2枚のジョイントマットの上には、猫のひまりちゃんと、つくねちゃんが1匹ずつ鎮座。まるで「この