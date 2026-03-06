トヨタの新型中国向けBEV「bZ7」価格発表補助金込みで約358万円からトヨタが2026年春に中国で発売予定の「bZ7」の価格が発表され、予約受付を開始しました。いったいどのようなクルマなのでしょうか。【画像】超カッコイイ！トヨタ新型「ラグジュアリーセダン」を画像で見る（30枚以上）トヨタが2021年より展開するBEVラインナップ「bZシリーズ」は現在、グローバルで展開する「bZ4X（北米名：bZ）」、そのワゴンタイプ