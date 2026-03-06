荷物が積める実用的な軽スポーツカー軽自動車でありながら、運転する楽しさを存分に味わえるモデルは決して多くありません。その中で独自の存在感を放ち続けてきたのが、ダイハツの軽オープンスポーツ「コペン」です。【画像】超カッコイイ！ これがダイハツの斬新「“ワゴン”型スポーツカー」の姿です！（25枚）小さなボディに本格的な走りの魅力を詰め込み、多くのドライバーを魅了してきました。しかし一方で、日常生活