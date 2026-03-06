韓国戦は4-11で大敗した■豪州 5ー1 チェコ（6日・東京ドーム）チェコ代表は6日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組・オーストラリア戦（東京ドーム）に敗れた。前日は韓国代表に4-11と大敗して2連敗スタートに。グループリーグ突破は厳しい状況となった。プレミア12王者のチャイニーズ・タイペイを破ったオーストラリアとの“負けられない戦い”。先制したのはチェコだった。0-0の2回、先頭の