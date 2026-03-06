WBC1次ラウンド・プールC■豪州 5ー1 チェコ（6日・東京ドーム）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは6日、第1試合で豪州がチェコに3-1で勝利した。1次ラウンド2連勝とし、2大会連続の準々決勝進出へ前進した。2回に先取点を奪われたものの、3回にはミードが3ランを放って逆転。先発したヘンドリクソンは3回1失点と試合を作った。2番手ウィンも2回被安打1で無失点、3番手タウンゼントも1