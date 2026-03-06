愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会は6日、32年ぶりに日本で開催されるアジア大会（愛知・名古屋）に『パデル』が正式競技として追加されることを発表した。9月開幕アジア大会（愛知・名古屋）競技スケジュールを発表41競技が実施32年ぶりの日本開催『パデル』とは1969年にメキシコで誕生し、ヨーロッパではテニス人口を超える人気を誇るスポーツ。テニスとスカッシュの要素を組み合わせたラケットスポーツで