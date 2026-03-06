◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド(6日)WBC(ワールドベースボールクラシック)が5日に開幕。20チームが4つのプールに分かれる1次ラウンドがスタートしました。各プールの上位2チームが、アメリカで行われる準々決勝に進出できます。3つのプールでは初戦がまだ行われていないものの、東京で行われているプールCではすでに3試合が終了。6日昼に行われた試合にはオーストラリアが勝利しました。この試合では、チェコが2回