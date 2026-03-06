ヤンキースのコディ・ベリンジャー外野手（３０）も古巣ドジャースへの金満批判を一蹴した。ドジャースは今オフもエドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手らと大型契約を結び、他球団のオーナーやファンから金満補強を痛烈に批判されている。そんな声を、２０１９年にドジャースでナ・リーグＭＶＰに輝いているベリンジャーが一刀両断した。地元紙「ニューヨーク・デイリーニュース」の取材に「彼らがやっているこ