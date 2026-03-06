昨年１２月に正規メンバーに昇格したＡＫＢ４８の白鳥沙怜（１５）が５日、東京・秋葉原のＡＫＢ４８劇場で行われた公演で卒業を発表した。グループの公式サイトによれば、卒業は５月ごろを予定しているという。東京都出身の白鳥は２０１０年９月１０日生まれ。２４年３月にＡＫＢ４８の１９期研究生としてお披露目され、同５月に研究生「ただいま恋愛中」公演で劇場デビュー。昨年１２月に行われた日本武道館公演で正規メンバ