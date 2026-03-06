こんにちは、料理研究家のジョーさん。です。春になると店頭に並びはじめる菜の花。旬の野菜を買うということは、その時期に最も栄養価が高く、価格も安定し、味もいちばんいい状態で手に入れるということ。栄養面でも節約の面でもめちゃくちゃ理にかなったお買い物ですよね。とはいえ、菜の花は「1束買っても一度に使いきれない」と感じるかたも多いはず。だからこそ、基本のゆで方を覚えて“まとめて仕込む”のがおすすめです。