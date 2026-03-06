蒜山酪農農業協同組合は、管理職の男性職員（60代）が10年以上にわたって、職員の給与を不正に改ざんし、差額を横領していたと発表しました。 組合によりますと、男性職員は勤怠や給与計算に関する仕事をしていて、2014年1月から2025年9月にわたって、自身と部下1人の給与を不正に改ざんし、差額を横領してました。内部調査で判明している被害額は約1270万円に上り、全額弁済を求めるとしています。 2026年1月、給与計算に