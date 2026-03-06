リンクをコピーする

アジア株まちまち原油高一服に安堵も警戒緩めず、米イラン互いに攻撃強化表明 東京時間14:08現在 香港ハンセン指数 25717.45（+396.11+1.56%） 中国上海総合指数 4118.68（+10.12+0.25%） 台湾加権指数 33579.96（-92.98-0.28%） 韓国総合株価指数 5541.47（-42.43-0.76%） 豪ＡＳＸ２００指数 8845.30（-95.02-1.06%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 79660.25（-355.65-0.44%） ア