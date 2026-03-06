この事件は福島県福島市の無職・岸波弘樹被告（37）が2024年9月、山形県内に住む10代の女性を上山市の山中に連れ去り自殺を手助けしたほか、宮城や埼玉でも10代から20代の男女の自殺を手伝ったとして自殺ほう助などの罪に問われたものです。6日、福島地裁郡山支部で開かれた裁判で下山洋司裁判長は「自殺ほう助などを常習的に行うこと自体、被告人の生命軽視の姿勢の著しさをそのまま示している」と指摘。「自殺希望者の心情に付け