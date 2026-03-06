◇米女子ゴルフツアーブルーベイLPGA第2日（2026年3月6日中国ブルーベイGC＝6712ヤード、パー72）63位から出た渋野日向子（27＝サントリー）は6バーディー、4ボギーの70で回り、通算イーブンパーの暫定41位でホールアウトし、予選通過を確実にした。U−NEXTのインタビューでは「10番、12番とボギーが先行して、焦りはあったけど、13番で取り返せて、その後バーディーの方が多く取れて、結果的にアンダーで回れて良かっ