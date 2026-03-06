スポーツニッポン評論家で、元阪神の赤星憲広氏（49）が、6日までに更新されたYouTubeチャンネル「ytv阪神応援チャンネル・トラトラタイガース」に出演。WBCの躍進を担う侍ジャパンの選手を挙げた。赤星氏は「打力重視。井端監督の色が出た」という侍ジャパンの野手メンバーについて言及。そのうえで「森下選手、佐藤選手が選ばれていますが、彼ら2人の使い方、彼らがどういう活躍をするかは、今回のWBCの命運を握っているんじ