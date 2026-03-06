◇NBAレイカーズ113ー120ナゲッツ（2026年3月5日ボール・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が5日（日本時間6日）に敵地ナゲッツ戦で途中出場。4本の3Pシュートを決めるなど16得点3アシスト2リバウンドの躍動。チームは猛追及ばず連勝が3で止まった。前回の試合となった3日（同4日）の本拠地ペリカンズ戦では、4本のシュートを放つが全て失敗。フリースロー2本の2得点に終わった。チームは大量のターンオーバーを犯しな