第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。1回戦から好カード続出。その中で注目は大会3日目の第1試合だった。高校野球大好き芸人のかみじょうたけし（48）が自身のXですぐさま「東洋大姫路vs花咲徳栄！！！延長15回引き分け再試合伝説のカード実現」と投稿した。高校野球ファンなら忘れられない伝説の激戦再試合。2013年3月31日のセンバツ準々決勝で対戦した