「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・第２日」（６日、琉球ＧＣ＝パー７２）２０２６年シーズン、記念すべきホールインワン一番乗りはなんと、左手首手術を経て８カ月ぶりの復帰戦となった小祝さくら（２７）＝ニトリ＝だった。前日は７５と低調なスタートだったが、この日はインコースから出て１２番でバーディー。そして迎えた１３番パー３、実測値１４７ヤードに対し７番アイアンでのティーショットは理想的