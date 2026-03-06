3月6日（現地時間5日、日付は以下同）。ロサンゼルス・レイカーズは、敵地ボール・アリーナでデンバー・ナゲッツ戦に臨んだ。試合はナゲッツのジャマール・マレーが好スタートを切り、11連続得点を奪われるも、そこからレイカーズが徐々に追い上げ、第3クォーターを終えて86－93の7点ビハインドまで縮めた。 この試合でも先発出場したレブロン・ジェ