飯野海運が下げ幅を縮小している。午後２時ごろ、連結子会社が保有する大型原油タンカーを譲渡するのに伴い、２７年３月期に固定資産売却益約６９億円を特別利益として計上すると発表しており、これを好材料視した買いが下値に入っているようだ。４月上旬から５月下旬に海外の第三者法人に譲渡する。 出所：MINKABU PRESS