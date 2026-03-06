¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¤¬¡¢BE:FIRST¤ÎMANATO¡Ê¥Þ¥Ê¥È¡Ë¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¡¢µ®½Å¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û①µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹õÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¹â¶¶¶³Ê¿¤ËÈ±¤òÀ÷¤á¤é¤ì¤ëBE:FIRST¥Þ¥Ê¥È¡Ê2ËçÌÜ¡Ë②BE:FIRST¥Þ¥Ê¥È¤Î¤¢¤é¤¿¤ÊÈ±¿§¡Ê1ËçÌÜ¡Ë ¢£¹â¶¶¶³Ê¿¤¬Ç°´ê¤Î¹õÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ª 3·î4Æü¡¢¹â¶¶¤Ï¡ÖÇ°´ê¤ÎÈ±¤ÎÌÓÀ÷¤á¤¿¤¡¤©¤¡¡×¤È¹õÈ±¤ËÀ÷¤á¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¹õ±ï¥á¥¬¥Í»Ñ¤Î¥»¥ë¥Õ¥£ー¤ò