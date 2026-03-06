ひろぎんホールディングス [東証Ｐ] が3月6日後場(14:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の570億円→615億円(前期は521億円)に7.9％上方修正し、増益率が9.2％増→17.9％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の277億円→322億円(前年同期は255億円)