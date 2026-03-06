野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は6日、1次ラウンド・プールCのオーストラリアがチェコ共和国に5－1で勝利。前日に続く連勝を飾った。上位2チームが準々決勝に駒を進める争いの中で、日本代表「侍ジャパン」のライバル候補筆頭に名乗りを挙げている。 ■無傷の連勝で日本戦へ 前日の試合では、「プレミア12」で優勝を果たしたチャイニーズ・