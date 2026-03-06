お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）が5日、ニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。子供について話した。庄司は自身の子供たちについて「中学2年生の男の子、小学校4年生の女の子、年長の女の子3人」と紹介。パーソナリティーでタレントの大沢あかねから「庄司家はものすごく女子が強いってイメージ。女子激強ですよね」「私もお会いさせてもらったことありますけど、本当長女ちゃんと