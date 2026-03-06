「NHKチーフディレクター」が6日午後、X（旧ツイッター）で急上昇し、トレンド入りした。警視庁渋谷署がこの日までに、面識のない20代女性に性的暴行をしたとして、不同意性交の疑いで、NHK報道局スポーツセンターのチーフ・ディレクターの男（50）を逮捕。この報道を受け、「NHKチーフディレクター」が注目を集めた。インターネット上では「まごうことなき女性の敵」「年収1200万円クラスなんだ」「大きい所だからいろいろ