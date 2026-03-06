トキの野生復帰に向けて行う放鳥の舞台が今年、新潟県の佐渡島から本州へと移ることになった。佐渡の個体数が５００羽前後で安定し、２００８年から続いてきた放鳥が一定の役割を果たし終えたからだ。一方、放鳥前の訓練は引き続き佐渡で行われる。（山田靖之）まずは石川、島根環境省の「トキ野生復帰検討会」は今月、本州初となる石川県羽咋市での放鳥を今年５月３１日とし、本州２か所目は島根県出雲市で２７年６月上旬頃に