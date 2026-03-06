映画『マッドマックス 怒りのデス・ロード』や「ワイルド・スピード」シリーズで知られるシャーリーズ・セロンが、現地時間3月3日、パリ・ファッションウィークで開催されたディオールの「2026‐2027年秋冬コレクション」に来場。エレガントな美貌を披露した。同ショーにはシャーリーズのほか、日本から今田美桜や河合優実も出席した。【写真】ディオールのショーに来場した今田美桜＆河合優実らシャーリーズはこの日、ブラッ