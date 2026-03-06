にしなが、2025年4月12日に東京国際フォーラム ホールAで開催したワンマンライブ＜MUSICK＞より、「It’s a piece of cake」「U+」「わをん」の3曲のライブ映像を公開した。ライブ映像の全編は、アルバム『日々散漫』たっぷり盤に付属するBlu-rayに収録される。そんなBlu-rayには、にしなとバンドメンバーによる副音声も収録されているとのことだ。なお、3月末からはニューアルバムを提げたワンマンツアー＜日々散漫＞も控えている