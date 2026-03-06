Aiobahnの別名義Aiobahn +81が、新曲「妄想きゅきゅん (feat. MOSAIC.WAV)」を本日リリースした。本作は、「AKIBA-POP」ミュージシャンとして活動20周年を迎えた、み〜こと柏森進による音楽ユニット・MOSAIC.WAVを作詞と歌唱にフィーチャーしている。「本物の妄想」をテーマに“妄想”をポジティブに描いた電波ソングで、Aiobahn +81曰く『今まで作った曲の中で最もキュートかも知れない』ポップナンバーになっているという。MOSAI