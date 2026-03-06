昨年７月に結婚を発表したモデルでタレントの藤井サチが、夫婦ショットをアップした。６日に自身のインスタグラムを更新し「２９歳になりました」と報告。この日が誕生日で「２８歳は、婚約、結婚、そして結婚式と人生の大きな節目もあり、宝物のような一年になりました。そして、夢だった本を出版することもできました。お仕事にも恵まれて、本当にたくさんの方に支えられた一年。関わってくださったすべての方に心から感謝し