特殊詐欺の被害が深刻さを増す中、愛知県警は、警察庁が推奨する対策アプリの利用を呼びかけています。 警察庁の推奨アプリとしてリリースされたのは、「詐欺バスター Lite」と「詐欺対策 by NTTタウンページ」の2つです。 このアプリには、特殊詐欺の手口として半数を占める国際電話（Androidのみ）や、犯行に利用され警察が把握している電場番号の発着信をブロックする機能が搭載されています。