ソフトバンク・小久保裕紀監督が６日、阪神戦（甲子園）の試合前に取材に応じ、ＷＢＣ初戦の台湾戦（東京ドーム）を控える侍ジャパンにエールを送った。「やっぱり初戦は大事ですから。形や内容は関係ないので、勝てばいいので。とにかく相手より１点多く取って、１点少なく、勝てばいいので」と勝利を願った。「今日は部屋で見ます」と、デーゲーム終了後に大阪市内のホテルでテレビ観戦する予定だ。チームからは近藤、周東、牧