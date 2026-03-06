TOMORROW X TOGETHERのYEONJUNが2026年ワールド・ベースボール・クラシック(以下WBC)の公式サウンドトラックに参加、グローバルな影響力を証明した。3月5日(現地時間)、TOMORROW X TOGETHERのYEONJUNが参加した2026年WBCテーマ曲「Make It Count」が音楽配信プラットフォームに公開された。同曲は、米グラミー賞を2度受賞したプロデューサーのTainyがプロデュースした3曲のうちのメイントラックだ。YEONJUNは、世界的ポップスター