◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組チェコ１―５オーストラリア（６日・東京ドーム）チェコは今大会２戦目となるオーストラリア戦に臨んだが、１点をリードの３回に２番ミードに逆転の左中間３ランを浴びるなど、２被弾５失点で敗れた。前日（５日）の韓国戦に続いて落とし、連敗発進となった。チェコは２回にチェルベンカの左翼線二塁打でチャンスを作ると、フルプが四球で一、二塁。１死二、三塁から７番メンシクが１４６キロの直