日本気象協会は、この先の野菜の相場予測を発表しました。3月9日週から16日週にかけて、東京エリアでははくさいやキャベツの価格が高くなりそうです。一方で、レタスやきゅうりの価格は低い状態が続く見込みです。はくさいやキャベツの価格が高値傾向野菜の相場は、気温・降水量・日射量などの気象条件の影響を強く受けることから、日本気象協会では野菜の相場予測を実施しています。この調査によると、東京エリアでは3月9日週から