米国・イスラエルとイラン間の戦争によって封鎖されたホルムズ海峡一帯で足止めされている乗組員の中に、韓国の海洋大学の学生12人が含まれていることが分かった。6日、海洋水産部によると、ホルムズ海峡には韓国海洋大学と木浦（モクポ）海洋大学の実習生12人が乗船している。韓国海洋大学7人、木浦海洋大学5人で、学生たちは韓国の海運会社の船舶で委託実習を行っている途中だった。海洋水産部と各大学は正確な状況を把握してい