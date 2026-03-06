トランプ米大統領が連邦最高裁の決定で「源泉無効」となった相互関税の代替手段として課した10％の「グローバル関税」までが5日（現地時間）、大規模な無効訴訟に直面した。これに先立ち国際貿易裁判所は前日、「トランプ関税」の払い戻し手続きの開始を命令した。オレゴン州のダン・レイフィールド司法長官はこの日、全米の州のうち半分近い24州が参加する関税無効訴訟を国際貿易裁判所（CIT）に提起したと明らかにした。今回の訴