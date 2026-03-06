イラン情勢の余波でアラブ首長国連邦（UAE）ドバイで足止めされていた韓国人観光客36人が、台湾・台北を経由して5日午後、仁川（インチョン）国際空港に到着した。彼らは当初2日午後に帰国する予定だったが、現地空港の閉鎖や欠航が続いたため当初の予定より遅れ、4日（現地時間）午前4時発の航空便で帰国した。この日午後4時20分ごろ、仁川国際空港第2旅客ターミナルの到着ロビーで会ったキム・ヨンスクさん（65）は「ドバイを出