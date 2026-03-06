◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC オーストラリア 5-1 チェコ(6日、東京ドーム)WBCの東京プール2日目。1戦目が行われ、オーストラリアがチェコに逆転勝利しました。試合は2回に動きます。チェコが先頭からのヒットと四球で無死1、2塁と好機をつかむと、3塁方向へのバントで1アウト2、3塁とチャンスを拡大。この好機を生かし犠牲フライで1点を先制します。しかしオーストラリアもすぐさま反撃。相手のグラブを