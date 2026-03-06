スターバックス コーヒー ジャパンは13日から、『シトラス＆ハニーソルベティー』を全国の店舗で発売する。柑橘とはちみつ、ブラックティーを組み合わせ、春らしい色合いと爽やかな味わいを楽しめるソルベティーだ。【画像】同日登場！韓国で人気の『シュークリームフラペ』が日本初上陸同商品は、韓国スターバックスの定番ビバレッジ「グレープフルーツ＆ハニーブラックティー」から着想を得て、日本向けにアレンジしたドリン