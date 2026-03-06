全国のインフルエンザの感染者数は、1月中旬ぶりに警報レベルを下回りました。厚生労働省によりますと、先月23日から今月1日までの1週間に、全国の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり22.66人となりました。前の週は34.54人でこれよりも減少し、大きな流行の発生を示す「警報」レベルの基準である30人を1月中旬ぶりに下回りましたが、長野県や石川県などでは、いまだに30人を超えています。呼