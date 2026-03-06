対戦発表の記者会見で写真に納まる、ボクシング世界スーパーバンタム級主要4団体統一王者の井上尚弥（左）と元世界バンタム級2団体統一王者の中谷潤人＝6日、東京都内ボクシングの世界スーパーバンタム級主要4団体統一王者の井上尚弥（大橋）と元世界バンタム級2団体統一王者の中谷潤人（M・T）が6日、東京都内で記者会見を行い、井上尚の王座を懸けて5月2日に東京ドームで対戦すると発表した。国内外で注目される無敗同士の決戦