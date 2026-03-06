俳優の谷原章介が６日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、番組の終了と、自身がＭＣを務める新番組を視聴者に生報告。メイプル超合金のカズレーザーがある心配を口にした。番組ラスト、谷原は２９日からスタートする日曜朝の新番組「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」を告知。オズワルドの伊藤俊介、フジテレビの鈴木唯アナとともに「その週を振り返ったり、来週からどういう風にその週を過ごしていけばよいのか、活力と元気をお届け