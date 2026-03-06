計画は順調に進んでいるアメリカ空軍はF-47戦闘機の初飛行について、2028年の予定に変更はないと2026年2月22日、調達担当高官が明らかにしました。【画像】え、全体こんな感じ!? エンジンメーカーが公開したF-47っぽい機体ですこの発言は、コロラド州で開催されたAFA（空軍協会）のウォーフェア・シンポジウムにおいて、デール・ホワイト調達担当官が記者団に語ったものです。2028年初飛行という目標は、2025年9月に当時のア