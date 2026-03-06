ティモシー・シャラメが3度目となるアカデミー賞主演男優賞ノミネートを果たした主演作『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』が、3月13日（金）日本公開となる。それに先駆けて3月5日（木）に都内でジャパンプレミアが行われ、ティモシーと監督のジョシュ・サフディ、エンドウ役の川口功人（トヨタ自動車）が登壇した。 サプライズであの“卓球スター”が登場『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』は、1950年代