極悪非道なスーパーヒーローたちと人間たちとの凄まじい戦いを描いた世界的大ヒットドラマシリーズ『ザ・ボーイズ』。社会現象ともいえる人気を博した本シリーズの最終章となるシーズン5が、2026年4月8日（水）よりPrime Videoにて独占配信される。このたび、配信に先駆けて日本語版本予告映像が解禁された。 世界の運命を左右する究極の対決へ！衝撃の予告映像が公開公開された本予告では、本作の登場人物たちが最後