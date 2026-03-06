トッテナム・ホットスパーは5日、プレミアリーグ第29節でクリスタル・パレスに1−3で敗れた。この結果、2026年に入ってからプレミアリーグでは11戦未勝利となったが、これはクラブ史上ワースト2番目の数字のようだ。クリスタル・パレスとのホームゲームは、34分にコーナーキックの流れからイングランド代表FWドミニク・ソランケがゴールネットを揺らし、トッテナム・ホットスパーが先手を取る。しかし、直後のプレーでオランダ