ブレンビーに所属するFW福田翔生は6日、自身の公式インスタグラムで入籍したことを報告した。福田はインスタグラムに、結婚相手とともに背番号『19』のユニフォームを着た後ろ姿の2ショットを投稿。「いつも応援ありがとうございます！この度入籍いたしましたことをご報告させていただきます。僕を選んでくれた彼女を幸せにできるように日々努めてまいります！皆様、これからも温かいご声援をよろしくお願いします！」とメ