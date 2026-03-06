KDDIとAVITAは2日、フィジカルAI領域における提携を発表した。国産ヒューマノイドを開発し、さまざまな分野の接客業務への導入を目指す。 AVITAは、アバター技術やフィジカルAI技術を駆使し、国産ヒューマノイドの開発を担う。一方でKDDIは、通信技術やAIデータセンターなどの稼働インフラの構築、商用化に必要なトライアル環境を整備することで、社会実装を目指す。 MWC26において